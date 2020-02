Poszukiwania magnesem - jak zacząć?

Niejednokrotnie, hobby potrafi być bardzo kosztownym zajęciem. Wiedzą o tym doskonale pasjonaci motoryzacji, filateliści, numizmatycy czy np. fotografowie. W przypadku połowów magnesem neodymowym, próg wejścia jest jednak stosunkowo niski. Wszystko co potrzeba, aby zacząć, to odpowiedni magnes neodymowy. Ceny magnesów neodymowych oscylują w granicy kilkudziesięciu złotych za modele o udźwigu od 80 do 150 kg i osiągają ceny na poziomie około 200 - 250 złotych za modele o udźwigu rzędu 400 kg.

Im mocniejszy magnes tym większa szansa na wyłowienie cięższych przedmiotów. Jednocześnie mniejsze magnesy (o mniejszym udźwigu) mogą być rzucane znacznie dalej. Pozwala to na zwiększenie obszaru poszukiwań. Ostatecznie wybór odpowiedniego magnesu jest wypadkową potrzeb w zakresie udźwigu i zasięgu oraz kosztów zakupu.

Rosnące zainteresowanie klientów ma wpływ na zwiększającą się różnorodność dostępnego asortymentu. Przykładem na to jest oferta sklepu Senseipro.pl. Dostarcza on szeroką gamę magnesów neodymowych oraz akcesoriów niezbędnych do prowadzenia poszukiwań.

Parametry magnesów do połowów

Na co zwracać uwagę przy wyborze magnesu neodymowego? W pierwszej chwili jedyną istotną cechą wydaje się być wspomniany już udźwig. I chociaż jest to ważny parametr, to nie jest to jedyna cecha, która powinna być brana pod uwagę w momencie zakupu. W tym miejscu warto podkreślić, że udźwig magnesu jest wartością mierzoną w idealnych warunkach, czyli w przypadku, gdy magnes przylega do płaskiej, jednolitej i czystej powierzchni ferromagnetyka. W praktyce oznacza to, że bardzo często wykorzystywana jest tylko pewna część maksymalnego udźwigu. Z tego też powodu warto dysponować odpowiednim zapasem i wykorzystywać nieco mocniejszy magnes.

Wśród pozostałych cech magnesów neodymowych, niezwykle istotny jest kształt powierzchni samego magnesu. Wiele modeli posiada na spodzie, w centrum powierzchni roboczej, śrubę mocującą. Konstrukcja taka wpływa niekorzystnie na możliwości magnesu, znacząco obniżając jego skuteczność. Dlatego też, warto wybierać magnesy z jednolitą, płaską powierzchnią roboczą,

Kolejnym istotnym parametrem, w przypadku magnesów neodymowych do połowów, jest ich odporność na korozję oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wymagania te są realizowane przez umieszczanie rdzenia magnesu w specjalnych korpusach wykonanych ze stali nierdzewnej, Dodatkowym zabezpieczeniem może być warstwa żywicy epoksydowej, która stanowi uszczelnienie oraz pomaga amortyzować wstrząsy.

Skarby z głębin - co można wyłowić za pomocą magnesu?

Magnesy neodymowe to najmocniejszy rodzaj magnesu stałego. Nadaje się więc idealnie do chwytania wszelkich przedmiotów wykonanych z materiałów ferromagnetycznych (przede wszystkim żeliwa i stali). Oznacza to, że za pomocą magnesy można wyławiać zarówno typowy, współczesny złom jak i zabytkowe fragmenty maszyn, urządzeń czy uzbrojenia. Bardzo wiele zależy od miejsca poszukiwań. Przy odrobinie szczęścia można natrafić na prawdziwe skarby, artefakty z minionych epok, ukryte do tej pory w wodnych odmętach rzek i jezior. W większości przypadków odnajdywane przedmioty będą jednak zaliczać się do kategorii wspomnianego już złomu. Nie mniej nawet takie odkrycia mogą mieć wymierną wartość (np. w skupie złomu) i dawać satysfakcję z odkrycia. Dodatkowym profitem będzie fakt, poszukiwania za pomocą magnesu neodymowego przyczyniają się do poprawy czystości zbiorników wodnych.