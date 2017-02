Sypialnia, czyli domowy salon odnowy biologicznej

Stwierdzenie, iż sen to zdrowie, znane jest każdemu już od dziecka. Nie raz słyszeliśmy to od naszych rodziców, gdy usiłowali zapędzić nas do spania. Dorośli, z nutką nostalgii, wspominają tamte czasy i niejednokrotnie żałują, że jako małe urwisy, nie doceniali możliwości długiego, beztroskiego snu. Wraz z wiekiem, przybywa nam obowiązków, w wyniku czego kurczy nam się czas przeznaczony na odpoczynek. W takiej sytuacji, zadbajmy koniecznie, aby każda godzina snu była jak najlepiej wykorzystana.

Trudno wręcz przecenić korzyści płynące ze zdrowego snu. Dzięki dobrze przespanej nocy, jesteśmy w stanie wydajnie funkcjonować przez cały kolejny dzień. Ma to ogromny wpływ na naszą kreatywność i wydajność w pracy. Jesteśmy bardziej skupieni, co ma niebagatelne znaczenie w kontekście naszego bezpieczeństwa. Zgodzą się z tym np. osoby spędzające dużo czasu za kierownicą samochodu. Sen to również czas, gdy nasze ciała regenerują się i naprawiają wszelkie uszkodzenia. Dlatego też, dla osób aktywnych fizycznie, a w szczególności sportowców, obok treningów i odpowiedniej diety, zalecany jest odpowiednio długi czas wypoczynku.

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie, przystąpmy do świadomego kształtowania miejsca naszego wypoczynku. Najważniejszym elementem sypialni, będzie z całą pewnością łóżko. Składa się ono z kilku podstawowych elementów, takich jak rama, stelaż i materac. W tym miejscu skupimy się na tym ostatnim elemencie. Pozornie może wydawać się, że zakup materaca nie jest niczym skomplikowanym. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się ofercie dostępnych modeli, odkryjemy, że z pozoru banalny materac, może kryć w swym wnętrzu nowoczesne materiały i pomysłowe rozwiązania konstrukcyjne, nadające całości, całkowicie unikalnych cech.

Materac materacowi nie równy - rodzaje materacy

Jak już wspomnieliśmy, wybór materaca do spania, nie jest sprawą prostą, o ile nie zapoznamy się z ich podstawowymi rodzajami. Istnieje wiele wariantów i odmian, w których dostępne są materace, możemy jednak wyodrębnić kilka charakterystycznych typów:

Materac bonelowy - klasyczny materac sprężynowy, o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny. Oferuje podstawową funkcjonalność i zapewnia stosunkowo wysoką wygodę. Posiada jednak kilka istotnych wad, wśród których na czoło wysuwa się, wynikająca z samej konstrukcji, cecha polegająca na przenoszeniu odkształceń na sporej powierzchni materaca.

- klasyczny materac sprężynowy, o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny. Oferuje podstawową funkcjonalność i zapewnia stosunkowo wysoką wygodę. Posiada jednak kilka istotnych wad, wśród których na czoło wysuwa się, wynikająca z samej konstrukcji, cecha polegająca na przenoszeniu odkształceń na sporej powierzchni materaca. Materac kieszeniowy - rozwinięcie materaca sprężynowego, gdzie nowością jest umieszczenie poszczególnych sprężyn w osobnych kieszeniach. Pozwala to na znacznie lepsze dopasowanie się materaca do kształtu ciała, a dodatkowo wytłumia odgłosy pracujących elementów konstrukcyjnych,

- rozwinięcie materaca sprężynowego, gdzie nowością jest umieszczenie poszczególnych sprężyn w osobnych kieszeniach. Pozwala to na znacznie lepsze dopasowanie się materaca do kształtu ciała, a dodatkowo wytłumia odgłosy pracujących elementów konstrukcyjnych, Materac kontynentalny - stanowi połączenie materacy: bonelowego i kieszeniowego, bardzo często uzupełnione o dodatkowy materac nawierzchniowy.

- stanowi połączenie materacy: bonelowego i kieszeniowego, bardzo często uzupełnione o dodatkowy materac nawierzchniowy. Materac lateksowy oraz materac piankowy - materace, w konstrukcji których nie są używane sprężyny. Wytwarza się je z lateksu, bądź pianki wysokoelastycznej, a ich konstrukcja pozwala na stosowanie np. ze stelażami łamanymi. Cechą tego typu materacy jest bardzo dokładne dopasowanie się do nałożonych obciążeń, aczkolwiek wiąże się to nierzadko z gorszą przewiewnością całej konstrukcji.

Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, czyli zwracamy uwagę na szczegóły

Wiedząc już, jaki rodzaj materaca będzie dla nas najbardziej odpowiedni, upewnijmy się że nie spotka nas żadna niespodzianka. Wybierając materac, zwracajmy uwagę na następujące cechy:

Twardość materaca - określana dużą literką H, wraz z cyfrą, zazwyczaj od 1 do 4. Materace oznaczone jako H1, będą modelami najbardziej miękkim, podczas gdy materace z kategorii H4, należeć będą do najtwardszych.

- określana dużą literką H, wraz z cyfrą, zazwyczaj od 1 do 4. Materace oznaczone jako H1, będą modelami najbardziej miękkim, podczas gdy materace z kategorii H4, należeć będą do najtwardszych. Wymiary materaca - materace są produkowane w standardowych rozmiarach dopasowanych do dostępnych ram i stelaży. Standardowa długość materaca wynosi 200 cm, natomiast szerokość od 90 cm dla materacy jednoosobowych do 200 cm dla materacy dwuosobowych. Aby uniknąć nadmiernego zużycia powierzchni materaca, pamiętajmy o dokładnym dopasowaniu wszystkich elementów.

- materace są produkowane w standardowych rozmiarach dopasowanych do dostępnych ram i stelaży. Standardowa długość materaca wynosi 200 cm, natomiast szerokość od 90 cm dla materacy jednoosobowych do 200 cm dla materacy dwuosobowych. Aby uniknąć nadmiernego zużycia powierzchni materaca, pamiętajmy o dokładnym dopasowaniu wszystkich elementów. Dodatkowe warstwy i podkłady - ich obecność znacznie zwiększa wygodę i funkcjonalność materaca. Odpowiednie warstwy mogą np. sprawić, że jedna strona materaca będzie idealna do używania w okresie zimowym, podczas gdy druga, nada się doskonale na ciepłe, letnie noce. A wszystko to w ramach jednego materaca.

Zakup materaca to inwestycja na długie lata, powinna być więc dobrze przemyślana, tak by procentowała każdej nocy. Wspomniane tu zagadnienia, a także praktyczne porady dotyczące zakupu materaca znajdziecie na naszym portalu, Kalkuluj.pl w artykule: Jak wybrać materac do spania?