Zaczęło się całkiem zwyczajnie, od remontu. Podczas poszukiwania materiałów i ofert fachowców, narodziła się myśl o tym, by spróbować połączyć te informacje w postaci schematów kalkulacyjnych. Taka właśnie idea przyświeca Kalkuluj od samego początku. Chcemy umożliwić skalkulowanie kosztów dowolnego przedsięwzięcia. Zdajemy sobie sprawę, że to spore przedsięwzięcie, widzimy w tym jednak ogromny potencjał.

Kalkulacje - bijące serce Kalkuluj

Cechą wyróżniająca Kalkuluj na tle konkurencji, jest obecność schematów kalkulacyjnych. Schemat taki składa się z artykułu, zawierającego informacje wprowadzające w dane zagadnienie oraz z listy kategorii produktów, które według nas będą przydatne w realizacji danej kalkulacji.

Opis umieszczony w schemacie kalkulacyjnym może mieć różnorodny charakter. Bardzo często są to podstawowe informacje na temat produktów związanych ze schematem. Staramy się tu umieszczać przydatne porady, zwracać Wasz uwagę na najważniejsze kwestie lub podsuwać ciekawe pomysły. Nierzadko pojawiają się bardziej rozbudowane artykuły, które pozwalają lepiej zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi danej kalkulacji.

Lista kategorii produktów pozwala na wybór interesujących nas przedmiotów. Każda z kategorii jest opcjonalna i może być pominięta, jeżeli uznacie, że nie jest Wam potrzebna. Możecie dowolnie dobierać poszczególne produkty w obrębie danej kategorii i na bieżąco sprawdzać całkowity koszt kalkulacji, w zależności od wybranych produktów.

Schematy kalkulacyjne to również atrakcyjna forma promocji dla sklepów i usługodawców. Kalkulacja umożliwia przestawienie indywidualnej oferty, z dokładnym opisem proponowanych produktów i usług.

Solidne fundamenty to podstawa

Schematy kalkulacyjne nie mogły by istnieć bez przemyślanych kategorii produktów i usług. Obecnie na portalu znajdują się sześć głównych działów:

Dom, wnętrza i ogród

Elektronika i informatyka

Odzież i uroda

Rozrywka i kulinaria

Sport, turystyka i hobby

Zdrowie i medycyna

Poza opisanymi już schematami kalkulacyjnymi, znajdują się tam rozbudowane kategorie grupujące produkty i usługi. Dzięki przemyślanemu podziałowi na podkategorie, możliwe jest bardzo dokładne przypisanie asortymentu i oferty usług każdego sklepu lub firmy.

Zapraszamy Was do odwiedzenia naszego portalu. Mamy nadzieję, że będą to częste i owocne wizyty. Wasze zadowolenie jest naszym priorytetem i najlepszą nagrodą za nasze starania. Liczymy na to, że spełnimy Wasze oczekiwania, zarówno teraz jak i w przyszłości. Do zobaczenia na Kalkuluj.pl.