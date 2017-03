Starsi z Was zapewne pamiętają "wyścig zbrojeń" z końca lat 90-tych i początku XXI wieku. Wtedy to, nowo zakupiony komputer, stawał się przestarzały, już po upływie około jednego roku. Uważane za standardowe częstotliwości taktowania nowych procesorów, czy pojemność kości pamięci operacyjnej, podwajały swoje wartości, mniej więcej co 12 miesięcy. Obecnie, chociaż producenci nie ustają w rozwijaniu możliwości podzespołów komputerowych, to ewolucja sprzętu jest bardziej płynna, a poszczególne podzespoły są w stanie służyć nam przez znacznie dłuższy okres czasu.

Karta graficzna skrojona na miarę

Składając nowy komputer, musimy dokładnie wiedzieć czego oczekujemy. W zależności od potrzeb, dobieramy poszczególne elementy tak, aby całość zestawu jak najlepiej pasowała do stawianych przed nim zadań.

Karta graficzna może być najdroższym podzespołem komputera. Z tego powodu należy poświęcić jej wyborowi szczególnie dużo uwagi. O tym, jaką kartę graficzną powinniśmy wybrać, decyduje przede wszystkim przeznaczenie komputera.

Komputer do pracy i nauki - w jego przypadku wystarczy jeden z podstawowych modeli kart graficznych, z niższej półki cenowej. Ich wydajność pozwoli na komfortowe korzystanie z aplikacji multimedialnych, a także na uruchomienie starszych lub mniej wymagających gier. Zaletą takich kart, obok niskiej ceny, oscylującej w okolicach 400 - 600 złotych, będzie stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na energię, co obniża jednocześnie koszty zakupu odpowiedniego zasilacza, jak i nie wymaga stosowania dodatkowych systemów chłodzenia wnętrza obudowy.

Komputer uniwersalny, do szerokiej gamy zastosowań - urządzenie takie musi dysponować odpowiednim zapasem wydajności, zdeponowanym m.in. w postaci mocnej karty graficznej, generującej płynny obraz w odpowiednio wysokiej rozdzielczości. Zakup takiej karty wiąże się z wydatkiem nawet około 1200 złotych, sprawi jednak, że nasz komputer poradzi sobie bez problemu z większością aplikacji, w tym z nowymi grami.

Komputer gamingowy - w tym miejscu nie może być mowy o kompromisach. Komputer przeznaczony do gier, musi posiadać bardzo wydajną kartę graficzną. Dzięki temu będzie ona w stanie sprostać wymaganiom stawianym przez wymagające gry, a z drugiej strony, umożliwi korzystanie z funkcji oferowanych przez monitory dedykowane dla graczy, takich jak bardzo wysoka rozdzielczość, czy częstotliwość odświeżania. Najbardziej optymalne pod względem stosunku ceny do wydajności układy graficzne będą kosztować około 1800 - 2200 złotych. Istnieją oczywiście szybsze i droższe karty, jednak ich cena nie zawsze idzie w parze ze wzrostem możliwości.

Komputer dla grafika - wyspecjalizowany rodzaj komputera, wyposażony w dedykowane układy graficzne. Są one zoptymalizowane pod względem obsługi popularnych programów do tworzenia grafiki. Ceny takich kart mogą być bardzo różne, osiągając w przypadku najbardziej wydajnych modeli, pułap nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Karta graficzna - co jeszcze warto o niej wiedzieć?

Mimo tego co zostało już napisane, zakup karty graficznej nie jest wcale koniecznością. W przypadku mniej wydajnych komputerów możemy skorzystać ze zintegrowanych układów graficznych. Praktycznie wszystkie nowe procesory Intel posiadają wbudowaną kartę graficzną. Natomiast firma AMD posiada w swej ofercie osobną linię układów APU (Accelerated Processing Unit) będących połączeniem procesora z układem graficznym. Takie rozwiązanie, w przypadku APU, wymaga stosowania dedykowanych płyt głównych. Ogranicza to w pewnym stopniu możliwości przyszłej rozbudowy komputera, pozwala jednak na znaczące oszczędności.

Wymiana karty graficznej potrafi tchnąć nowe życie w niejeden, wysłużony komputer, szczególnie gdy posiadał on do tej pory stosunkowo słaby układ graficzny. Co więcej, jako że procesor, płyta główna, a także i pamięć operacyjna wymagają stosunkowo ścisłego dopasowania, ich zakup powinien być dokonywany w tym samym czasie. Jeżeli zabraknie nam funduszy na wymarzoną kartę graficzną, możemy wybrać słabszy i tańszy model, a potem bez problemu wymienić go na docelowy układ.

Zakup karty graficznej, mimo że z pozoru trudny, nie musi być wcale skomplikowany. Aby jeszcze bardziej ułatwić Wam to zadanie, przygotowaliśmy dla Was garść porad i wskazówek w artykule pt. Karta graficzna - jak dokonać właściwego wyboru? na Kalkuluj.pl.