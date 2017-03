Wiosna to czas wytężonej pracy dla wszystkich właścicieli ogrodów. Lista prac jest długa dlatego należy się właściwie przygotować. Jednym z najważniejszych punktów na tej liście, jest właściwa pielęgnacja trawnika, przez cały okres wiosenno-letni, aż do wczesnej jesieni.

Jak kosić trawę?

Podstawowym zabiegiem pielęgnacyjnym trawnika, jest jego koszenie. Czynność ta musi być wykonywana regularnie, tak aby trawa była nieustannie pobudzana do wzrostu. Skutkuje to powstaniem, gęstego i zdrowego trawnika, o pięknym wybarwieniu. Regularne koszenie, dzięki wzmacnianiu trawnika, zapobiega rozwojowi również rozwojowi chwastów.

Trawnik kosimy na wysokość około 3 - 4 cm. Zapobiega to załamywaniu źdźbła i umożliwia zachowanie odpowiedniego stopnia wilgotności. Zbyt długa trawa uniemożliwia odparowanie nadmiaru wody, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia procesów gnilnych, a także sprzyja rozwojowi mchu i grzybów.

Częstotliwość koszenia trawnika zależy od wielu czynników. Zazwyczaj zabieg koszenia wykonujemy co 1 - 2 tygodnie. Zależy to oczywiście od intensywności wzrostu samej trawy. Trawnik, który jest regularnie nawożony, będzie wymagał z pewnością częstszego strzyżenia.

Nie wolno zapominać również o tym, by nie pozostawiać na trawniku ściętej trawy. Jeżeli jej nie usuniemy, zatrzyma ona wodę i spowoduje że nasz trawnik zacznie gnić.

Jak wybrać odpowiednie urządzenie do koszenia trawy?

Dostępne są bardzo różnorodne narzędzia i maszyny przeznaczone do koszenia trawników. Na wybór konkretnego urządzenia będzie miał wpływ szereg czynników, wśród których podstawowym czynnikiem będzie rozmiar i kształt powierzchni trawnika.

Małe przydomowe trawniki mogą być koszone za pomocą podkaszarek. Do większych trawników, zdecydowanie najodpowiedniejszym wyborem będą kosiarki wózkowe. W przypadku trawników, których powierzchnia jest naprawdę duża, sensownym może się okazać zakup kosiarki samojezdnej lub traktorka koszącego.

Trawniki szczególnie zaniedbane, rzadko koszonych, lub np. o nieregularnej powierzchni, powinny być koszone za pomocą kosy mechanicznej. Umożliwia ona szybkie i wydajne cięcie nawet bardzo wysokiej trawy o grubym, zdrewniałym źdźble.

Nowością w kategorii urządzeń przeznaczonych do pielęgnacji trawnika są roboty koszące. Są to autonomiczne urządzenia, pozwalające na zaplanowanie regularnego koszenia przydomowych trawników, nawet gdy my jesteśmy poza domem. Urządzenia takie posiadają szereg czujników, pozwalających na odpowiedni dobór momentu koszenia. Posiadają również zabezpieczenia zapewniające bezpieczną pracę bez konieczności nadzoru.

Uzupełnieniem naszego zestawu do pielęgnacji ogrodu, będą z całą pewnością ręczne nożyce do trawy. Pozwolą one na końcowe modelowanie trawnika, w miejscach gdzie nie jest w stanie się dostać posiadana przez nas kosiarka. Będą one szczególnie pomocne w przycinaniu obrzeży trawnikowych, czy miejsc gdzie trawnik sąsiaduje bezpośrednio z innymi roślinami.

Kosiarka ręczna, elektryczna czy spalinowa?

O wyborze rodzaj napędu naszej kosiarki, decyduje rozmiar trawnika, ale również to, czy np. dysponujemy łatwym dostępem do sieci elektrycznej.

Kosiarki o napędzie ręcznym nadadzą się do koszenia małych, płaskich trawników. Koszenie musi być wykonywane regularnie, gdyż zbyt wysoka trawa nie będzie efektywnie koszona przez takie urządzenia.

Kosiarki elektryczne to najpopularniejsze rodzaje kosiarek. Są z reguły tańsze w zakupie i eksploatacji niż ich odpowiedniki o napędzie spalinowym, posiadają też niższą wagę. Ich swego rodzaju słabością, jest konieczność dostępu do źródła prądu oraz ograniczenie w postaci długości kabla zasilającego. Rozwiązaniem tego problemu są kosiarki elektryczne zasilane akumulatorowo. Korzystając z takich urządzeń, zyskujemy swobodę w operowaniu kosiarką, jednak ze względu na obecność akumulatora, rosną zarówno waga jak i cena kosiarki.

W przypadku, gdy nie możemy sobie pozwolić na wykorzystanie urządzenia elektrycznego, możemy nabyć kosiarkę spalinową. Kosiarka taka doskonale nadaje się do koszenia trawników o bardzo dużych powierzchniach. Koszt zakupu i eksploatacji urządzenia jest zdecydowanie wyższy niż w przypadku kosiarek elektrycznych, co jest szczególnie odczuwalne w przypadku małych, przydomowych trawników. W zamian jednak zyskujemy całkowitą niezależność od stacjonarnych źródeł zasilania.



Zakup kosiarki nie musi być skomplikowany. Chcą jak najbardziej ułatwić Wam to zadanie przygotowaliśmy dla Was zestaw porad dotyczących wyboru odpowiedniej kosiarki, z uwzględnieniem rodzaju urządzenia i najważniejszych parametrów, na które powinniście zwrócić uwagę w trakcie zakupów.