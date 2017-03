Trening - podstawa to dobry plan

Jak odzyskać formę po zimie?

Nadeszła długo oczekiwana wiosna, a wraz z nią znikają wymówki do przesiadywania w domu. Dni stają się wyraźnie dłuższe, a coraz wyższe temperatury zachęcają do ruchu na świeżym powietrzu. Aktywność fizyczna ma zbawienny wpływ na nasz organizm i jest świetnym sposobem na zachowanie zdrowia. Początek wiosny to również najwyższy czas, aby rozpocząć pracę nad zrzucaniem zbędnych kilogramów nagromadzonych zimą, tak aby przygotować się na nadchodzący sezon urlopowy.