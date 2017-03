Praca i wypoczynek w ogrodzie to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. Zawsze znajdzie się coś do zrobienia, a po skończonej pracy można zasiąść ze znajomymi przy grillu lub ognisku. Aby Was zainspirować, oddajemy w Wasze ręce dział "Aranżacja ogrodu" licząc, że będzie on pomocny i dostarczy wielu ciekawych pomysłów.

Wiosenne porządki w ogrodzie

Wraz z nadejściem wiosny, przychodzi czas wytężonej pracy. Wie o tym każdy, kto kiedykolwiek zajmował się ogrodem. W pierwszej kolejności warto pozbyć się wszelkich pozostałości po okresie jesienno-zimowym. Dobre grabie ogrodowe przydadzą się przy uprzątaniu resztek liści, a solidny sekator poradzi sobie z wszelkimi gałęziami. Do gromadzenia i przerabiania odpadków zielonych można wykorzystać kompostownik ogrodowy. Po niedługim czasie, stanie się on źródłem naturalnego nawozu, który będzie można wykorzystać do zasilenia roślin.

Pielęgnacja i sadzenie roślin

Na wiosnę przypada czas sadzenia wielu roślin. Aby latem cieszyć się widokiem pięknych kwiatów, już teraz należy wybrać odpowiednie nasiona, przygotować glebę i zasadzić wybrane gatunki roślin. Pracę ułatwią z całą pewnością solidne narzędzia ogrodowe, przede wszystkim wszelkiego rodzaju łopatki i szpadle.

Już teraz warto pomyśleć o odpowiednim nawadnianiu roślin w ogrodzie. Wybór urządzeń nawadniających jest ogromny i obejmuje zarówno klasyczne węże ogrodowe, jak i dedykowane systemy nawadniające.

Ważnym aspektem pielęgnacji roślin jest ich odpowiednie przycinanie. Ten delikatny zabieg ułatwią dobrze dobrane narzędzia. Z całą pewnością przydadzą się m. in. ręczna piła ogrodowa, nożyce i sekator. Trudno również wyobrazić sobie zestaw narzędzi ogrodowych, bez kosiarki lub podkaszarki.

Czas relaksu w ogrodzie

Piękny, zadbany ogród, to doskonałe miejsce do wypoczynku. Popularnymi i lubianymi sprzętami są grille ogrodowe. Można wybrać klasyczne modele węglowe lub bardziej nowoczesne i wygodniejsze w użyciu grille gazowe lub elektryczne.

Ogród może stać się pokojem wypoczynkowym na świeżym powietrzu, jeżeli tylko trafią do niego dedykowane meble ogrodowe. Wybór jest wprost nieograniczony. Poza standardowymi stołami i krzesłami ogrodowymi, dostępne są kompletne zestawy meblowe, składające się z sof, kanap i leżanek ogrodowych. Uzupełnieniem takie kompletu, zabezpieczającym meble przed słońcem i deszczem, będzie z pewnością duży parasol ogrodowy lub w razie potrzeby, elegancki pawilon.