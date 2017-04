Panowie, chociaż nie zawsze się do tego przyznają, przywiązują całkiem sporo uwagi do swojego wyglądu. I chociaż bardzo wiele zależy od preferencji konkretnej osoby, a także od sytuacji w jakiej się znajduje, dobranie odpowiedniego ubioru może mieć kluczowe znaczenie. Szukając inspiracji warto odwiedzić Kalkuluj.pl, gdzie w kategorii “Moda męska” odnaleźć można wiele ciekawych porad i pomysłów dotyczących doboru poszczególnych elementów męskiej garderoby.

Strzał w dziesiątkę, czyli zawsze modne, ponadczasowe klasyki

Moda nieustannie się zmienia. W każdym sezonie pojawiają się nowe trendy definiujące na nowo pojęcie stylu. Nie każdemu jednak zależy na nieustanej pogoni za modą. Na szczęście istnieje cały szereg uniwersalnych elementów ubioru, które mimo upływu lat i zmieniających się tendencji, są ponadczasową klasyką męskiego stylu.

Przykładem, doskonale obrazującym prawdziwość tego stwierdzenia, jest zawsze modna, męska kurtka skórzana. To połączenie elegancji, stylu i wygody. Dobrze dopasowana kurtka, stanie się z czasem drugą skórą, a odpowiednia pielęgnacja nada jej szlachetnej patyny.

Innym przykładem klasycznego ubioru, jest połączenie jeansów z podkoszulkiem, koszulą lub swetrem. Szczególnym uznaniem w oczach płci pięknej, cieszy się np. biała bluzka w serek. Taka stylistyka w połączeniu z intrygującym zapachem perfum stanowi bardzo pożądaną mieszankę.

Rozmiar czasem ma znaczenie



O ile moda w wielu aspektach pozwala na dużą dowolność, o tyle są pewne zasady, których należy przestrzegać, a łamiąc je, trzeba mieć pełną świadomość następstw.

Jedną z takich reguł jest odpowiedni dobór rozmiarów poszczególnych elementów garderoby. Pamiętać należy, że im bardziej oficjalny strój, tym większy nacisk na prawidłowe proporcje. Doskonałym przykładem będą tu takie klasyki męskiej garderoby, jak koszula i marynarka. Wszelkie błędy w doborze odpowiedniego rozmiaru, są widoczne na pierwszy rzut oka, w postaci zbyt krótkich lub zbyt długich rękawów. A to nie jedyne przewinienia. Nadal często spotykanym błędem, w przypadku wielu rodzajów ubrań, jest kupowanie zbyt dużych rozmiarów, jako tak zwany “zapas”. Nie ma nic złego w za dużym swetrze lub luźnej koszuli, o ile tylko jest to świadomy wybór. Natomiast nazbyt obszerna marynarka, za duża kurtka lub zbyt “obfita” koszula, wyglądają po prostu źle.

Ważne dodatki

Żaden ubiór nie będzie kompletny, jeżeli nie zostanie uzupełniony o odpowiednio dobrane dodatki. W przypadku bardziej luźnych stylizacji, atrakcyjnym dodatkiem może być czapka baseballowa lub okulary przeciwsłoneczne. Wśród kultowych modeli okularów znajdą się z całą pewnością modele noszone przez lotników amerykańskich, już w pierwszej połowie XX wieku.

W przypadku bardziej oficjalnych strojów, na pierwszym miejscu wśród dodatków plasują się krawat oraz mucha. Odpowiedni dobór tych elementów nie jest sprawą prostą i wymaga pewnej wiedzy, tak by ustrzec się błędów. Nie można również zapominać o takich elementach dodatkach do męskiego ubioru jak zegarek lub spinki do mankietów. Praktycznym i jednocześnie eleganckim dodatkiem mogą być również, nieco zapomniane, ale przez to ciekawe, szelki.

Prawdziwa elegancja jest naturalna i subtelna. Stosując się do tej zasady, należy pamiętać, by niezależnie od okoliczności, przyjęty styl był w zgodzie z preferencjami. Zapewni to poczucie swobody i wpłynie pozytywnie na tworzenie wizerunku.