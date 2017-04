Zakup pierwszych ubranek dla maluszka to bardzo przyjemne chwile. Rodzice z ogromną uwagą wybierają poszczególne elementy garderoby chcąc, by jak najlepiej odpowiadały one wymaganiom nowo narodzonemu członkowi rodziny.Z czasem, gdy dziecko staje się coraz starsze, zmieniają się jego potrzeby. W pewnym momencie, koniecznym staje się uwzględnianie opinii młodego człowieka odnośnie preferowanych rodzajów ubrań. Oczywiście wszystko to w ramach rozsądku i z zachowaniem reguł obowiązujących w relacjach rodziców i dziecka.

Na co zwracać uwagę przy zakupie ubranek dla dzieci?

Moda dziecięca przejęła wiele cech i zwyczajów panujących w modzie damskiej i męskiej. W tym przypadku jednak, pogoń za trendami nie może przyćmić najważniejszego aspektu, jakim jest zdrowie i bezpieczeństwo młodego człowieka.

Ubranka dla dzieci powinny być wykonane tak, aby nie stanowiły dla dziecka absolutnie żadnego zagrożenia. Dotyczy to zarówno rodzaju i składu tkanin, z których uszyte są dziecięce ubranka, jak i samego ich wykonania. Wybierając elementy garderoby dziecięcej, warto wybierać tkaniny naturalne takie jak bawełna czy len, które są przyjazne skórze i zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza.

Warto również upewnić się, czy wybrany producent odzieży nie stosuje środków chemicznych o szkodliwym działaniu. Tego typu substancje, stosowane jako detergenty lub środki ochronne, mogą być bardzo groźne szczególnie dla organizmu małego dziecka.

Aby zminimalizować ryzyko kontaktu ze szkodliwymi substancjami, zaleca się zwracanie uwagi na skład i zapach wszystkich nowo zakupionych ubrań. Dobrze jest również wyprać takie ubrania, zanim będą one miały kontakt ze skórą dziecka.

O tym, że dane ubranie jest bezpieczne, świadczy certyfikat “Oeko-Tex Standard 100”. Gwarantuje on, że produkt jest wolny od substancji chemicznych stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Ubranie na każdą okazję

Wraz z dorastaniem dziecka, mnożą się kolejne sytuacje, wymagające posiadania konkretnego zestawu ubrań. Do okazji takich należy z całą pewnością pójście do przedszkola, a potem do szkoły.

Dzieci potrafią być niezwykle aktywne, dlatego ich ubrania muszą stawić czoła niejednej przygodzie. Zabawa na placu zabaw, wędrówka po drzewach, czy gonitwa po podwórku z kolegami, to tylko nieliczne przykłady dziecięcej aktywności.

Bardzo ważnym momentem w życiu każdego rodzica ale i również dziecka, jest zakup pierwszej sukienki lub pierwszego garnituru. Wiąże się to zazwyczaj z uczestnictwem w oficjalnych uroczystościach, co dodatkowo motywuje do dokonania jak najlepszego wyboru odpowiedniego stroju.



Do czasu, aż dziecko nie dorośnie i samo nie zacznie dbać o zawartość swojej szafy, to na rodzicach spoczywa ciężar zapewnienia mu odpowiednich ubrań. Wybór niejednokrotnie potrafi być bardzo trudny, dlatego warto skorzystać z gotowych rozwiązań. W dziale “Moda dla dzieci i młodzieży” znaleźć można porady dotyczące zakupu ubrań dla dzieci w różnym wieku i przeznaczonych na różne okazje. Mogą one być pomocną wskazówką i ułatwić podjęcie najlepszej decyzji.