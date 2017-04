Dekoracje okienne

Okna to bardzo charakterystyczny element architektoniczny, który w naturalny sposób przyciąga i skupia na sobie uwagę. Dlatego warto poświęcić sporo uwagi na ich należyte udekorowanie.

Podstawowym elementem dekoracyjnym dedykowanym dla okien są wszelkiego rodzaju firany i zasłony. Szeroki wybór i wprost nieograniczone możliwości w zakresie doboru materiałów, wzorów i kolorów, pozwalają na stworzenie ciekawych kompozycji.

Alternatywą dla klasycznych firan i zasłon mogą być rolety i żaluzje. Chociaż są one kojarzone bardziej z funkcją użytkową, to odpowiedni dobór materiałów pozwoli na osiągnięcie niezwykle dekoracyjnego efektu. Przykładem tego mogą być ozdobne rolety rzymskie lub podkreślające związki z naturą rolety bambusowe. Natomiast klasyczne żaluzje, wykonane z wysokiej jakości gatunków drewna, nadadzą każdemu wnętrzu wyjątkowej elegancji.

Zabawy ze światłem

Światło jest bez wątpienia najpotężniejszym narzędziem każdego dekoratora wnętrz. Zmiana oświetlenie potrafi całkowicie odmienić charakter pomieszczenia. Dzięki umiejętnemu operowaniu rozmieszczeniem źródeł światła, jego natężeniem i barwą, możliwa jest zmiana w postrzeganiu danego pomieszczenia. To samo wnętrze może mieć ciepły i przytulny charakter lub sprawiać wrażenie otwartej i swobodnej przestrzeni.

Lampy to nie tylko źródła światła. Nawet wyłączone, mogą stanowić istotny element dekoracyjny. Ich wygląd powinien być dopasowany do konwencji w jakiej utrzymane jest pomieszczenie, tak by podkreślał i uwypuklał charakterystyczne cechy danego stylu.

Szczególnym elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest z całą pewnością, sama żarówka. W niektórych przypadkach to ona będzie decydować o atrakcyjności lampy i podkreślać cechy oprawy. Przykładem dobrze ilustrujący tę sytuacje są żarówki wykonane z przeźroczystego szkła, utrzymane w stylu vintage lub industrialnym, z grubymi, dobrze widocznymi żarnikami.

Dekoracje świąteczne

To osobna i bardzo specyficzna grupa dekoracji dedykowanych określonym świętom i uroczystościom. I chociaż wykorzystuje się je przez stosunkowo krótki czas w roku, to ich pojawienie zwiastuje nadejście wyjątkowych chwil i kojarzy się nierzadko z ciepłą i rodzinną atmosferą.

Wśród wszystkich świątecznych ozdób, na pierwsze miejsce wysuwają się dekoracje bożonarodzeniowe. Ubieranie choinki, dekorowanie stołu, przystrajanie okien i drzwi to nieodłączne elementy przygotowywania Świąt i jednocześnie chwile, które na długo zapadają w pamięć wszystkim domownikom.

Drugim niezwykle ważnym świętem jest Wielkanoc. Z nią również związane są liczne dekoracje, przywołujące na myśl nadzieję i nowe życie. I chociaż same dekoracje dedykowane temu świętu nie są tak okazałe, jak ma to miejsce w przypadku Bożego Narodzenia, to jednak i w tym przypadku dostępny jest szeroki wachlarz ozdób i ornamentów.



Dekorowanie domu lub mieszkania to niezwykle przyjemne zajęcie. Pozwala na wyrażenie swoich pasji i upodobań.