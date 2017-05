Aparat fotograficzny - podstawowe wyposażenie turysty?

Robienie zdjęć jest prostsze niż kiedykolwiek. Każdy, nawet najprostszy smartfon jest wyposażony w aparat fotograficzny, pozwalający na rejestrowanie obrazów oraz nagrywanie filmów w jakości, jaką do niedawna oferowały kompaktowe aparaty fotograficzne. Co więcej, telefony z najwyższej półki posiadają aparaty, pozwalające na wykonywanie naprawdę niesamowitych zdjęć i to niezależnie od warunków, nie tylko przy dobrym oświetleniu, ale również np. po zmroku.

Czy w takim razie jest sens zakupu osobnego urządzenia jakim jest aparat fotograficzny? Zdecydowanie tak, gdyż dobry aparat fotograficzny, jako urządzenie dedykowane do wykonywania zdjęć, oddaje do dyspozycji użytkownika znaczne szersze możliwości.

Smartfon jest w stanie zastąpić nawet bardzo zaawansowany aparat kompaktowy, jednak producenci sprzętu fotograficznego oferują znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania.

Trudno przecenić możliwości jakie posiada dobra lustrzanka, szczególnie w połączeniu z zestawem dedykowanych obiektywów. Oczywiście nie każdy będzie chciał zabierać w podróż kilogramy sprzętu fotograficznego, nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować z zabrania lustrzanki. Aparat taki, wyposażony nawet w uniwersalny obiektyw, będzie umożliwiał wykonanie pięknych fotografii.

W przypadk, gdy rozmiary lustrzanki są istotnym ograniczeniem, można zdecydować się na zabranie kompaktu z wymienną optyką, który łączy w sobie zalety aparatu kompaktowego, z częścią możliwości jakie posiadają klasyczne lustrzanki.

Bez względu na rodzaj aparatu jaki zostanie wybrany, fotografowanie za jego pomocą będzie mieć podstawową zaletę. Smartfon jako urządzenie uniwersalne, telefon, przenośny komputer, nawigacja itd., ma stosunkowo ograniczone miejsce na zapis i przechowywanie danych. Nie można również zapominać o pojemności samej baterii.

Zabierając ze sobą osobny aparat, można bez obaw wykorzystać jego maksymalny potencjał, fotografując wszystko na co tylko ma się ochotę i jednocześnie zachowując zasoby smartfona na inne zadania.

Triumfalny powrót kamery cyfrowej

Wraz z pojawieniem się aparatów cyfrowych oraz zaawansowanych smartfonów, nagrywanie filmów przestało wymagać posiadania dedykowanej kamery. Zapis obrazu, w bardzo wysokiej jakości, stał się możliwy dzięki nowym nośnikom pamięci o dużej pojemności. W takiej sytuacji wydawało się, że kamery cyfrowe staną reliktem przeszłości.

Stało się jednak inaczej, m.in. za sprawą pojawienia się dedykowanych kamer sportowych, na czele ze znanym i lubianym urządzeniem jakim jest kamera GoPro.

Kamery sportowe to urządzenia o niesamowitych możliwościach. Dzięki swojej niewielkiej wadze i małych rozmiarach, a także praktycznym uchwytom i pewnym mocowaniom, mogą być wykorzystywane w każdej sytuacji i nagrywać filmy z wręcz niesamowitych perspektyw.

Nic nie stoi na przeszkodzie by kamerę taką zamontować na kierownicy roweru, na kasku lub np. na desce surfingowej. Dzięki swej budowie kamera sportowa zniesie bardzo wiele i może towarzyszyć operatorowi w niejednej sytuacji.

Małe rozmiary połączone z rejestracją obrazu w wysokiej jakości sprawiają, że kamery sportowe są chętnie używane do nagrywania filmów, nie tylko podczas uprawiania sportów, ale również w trakcie wycieczek, zwiedzania zabytków, czy koncertów.

Wycieczka z lornetką w dłoni

Wybierając się w podróż, ale również na spacer lub pieszą wycieczkę, warto rozważyć zabranie ze sobą lornetki. Dzięki temu urządzeniu możliwe jest obserwowanie przyrody z zupełnie innej perspektywy.

Piesza wędrówka po lesie, spacer brzegiem morza lub jeziora jest idealną okazją do obserwacji dzikich zwierząt. Można to uczynić jedynie z dużej odległości, tak by obserwowane stworzenia nie czuły zagrożenia i zachowywały się w naturalny dla nich sposób.

Prowadzenie obserwacji za pomocą lornetki lub lunety to również niesamowita frajda dla najmłodszych. Dzieci będą zachwycone czasem spędzonym z rodzicami, mogąc podpatrywać dzikie zwierzęta i zasypywać swoich opiekunów mnóstwem ciekawych pytań.



