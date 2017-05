Komputer skrojony na miarę

Gotowiec czy składak?

Kupując komputer, jedną z pierwszych decyzji jaką należy podjąć, jest wybór pomiędzy gotowym urządzeniem, a złożeniem własnego zestawu, z osobno wybranych podzespołów. Oba podejścia mają swoje wady i zalety, a wybór pomiędzy nimi nie jest taki oczywisty.

Gotowy zestaw komputerowy daje gwarancję, że wszystkie podzespoły będą ze sobą dobrze współpracować. Bardzo często, w skład takiego zestawu wchodzi niezbędne oprogramowanie, takie jak system operacyjny, pakiet biurowy, czy program antywirusowy. W zasadzie komputer, zaraz po zakupie i podłączeniu, jest gotowy do działania.

Z drugiej strony, samodzielny wybór podzespołów do komputera, pozwala na zachowanie pełnej kontroli nad tym, co trafi pod obudowę. Takie rozwiązanie umożliwia lepsze dopasowanie komputera do zadań, które będą przed nim stawiane, a także będzie niosło ze sobą możliwość zaoszczędzenia pewnej ilości pieniędzy, przy zakupie podzespołów i oprogramowania.

Wybierając "składak" jako przyszły komputer, można zlecić jego montaż jednemu sklepowi. Zwalnia to kupującego z konieczności własnoręcznego montażu poszczególnych podzespołów i pozwala na załatwienie wszelkich potencjalnych reklamacji w jednym miejscu.

Kupując poszczególne części w różnych sklepach, możliwe jest zaoszczędzenie całkiem sporej ilości gotówki, jednak w razie problemów ze sprzętem, należy liczyć się z bardziej kłopotliwym procesem reklamacji.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie komputera?

Komputer osobisty składa się z szeregu podzespołów. Każdy z nich odpowiada w różnym stopniu za wydajność urządzenia, w rozmaitych zastosowaniach i aplikacjach. Dlatego też, tak ważnym jest, aby określić do jakich zadań przyszły komputer będzie wykorzystywany.

Komputer biurowy powinien posiadać bogaty pakiet oprogramowania, pojemny dysk twardy, wydajny procesor i odpowiedni zapas pamięci operacyjnej. Przyda się również szybka karta sieciowa, czy możliwość podłączenia większej liczby monitorów.

W przypadku komputera dla graczy, na pierwszym miejscu stawiana jest wydajność w grach komputerowych, które potrafią być niezwykle wymagające. Dlatego najważniejszym podzespołem w zestawie gamingowym, będzie z całą pewnością wydajna karta graficzna. Nie można również zapominać o sprawnym układzie chłodzenia oraz o mocnym zasilaczu.



Szukając informacji na temat podzespołów komputerowych, nietrudno o frustrację, szczególnie gdy nie jest się na bieżąco ze wszystkimi nowinkami technicznymi. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto odwiedzić dział “Komputerowe ABC”, na Kalkuluj.pl. Znajdują się tam odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, które pojawią się z pewnością, podczas zakupu komputera i podzespołów komputerowych.