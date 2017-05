Sport jako sposób na spędzanie wolnego czasu

Niejednej osobie marzyła się kariera sportowa. I chociaż wielu próbuje swoich sił, to jedynie nieliczni osiągają poziom zarezerwowany dla zawodowców. I nic dziwnego, gdyż jest to niezwykle trudna i ciężka droga, wymagająca nie tylko ogromnego zaangażowania oraz ciężkiej pracy, ale i sporej dozy szczęścia. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z aktywności fizycznej, która odpowiednio dopasowana, będzie wzmacniać ciało i ducha osób w każdym wieku.