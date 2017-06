Zakup telewizora - na co zwrócić uwagę?

Sprzęt audiowizualny do domu

Przenośne urządzenia takie jak smartfony i tablety, a także super cienkie i lekkie ultrabooki, pozwalają na oglądanie filmów i słuchanie muzyki praktycznie w dowolnym miejscu. W komunikacji miejskiej, jadąc do szkoły lub do pracy, czy też podczas przerwy na lunch, można obejrzeć najnowszy serial lub posłuchać ulubionych kawałków muzycznych. Nic jednak nie zastąpi efektu jaki można osiągnąć, przy wykorzystaniu stacjonarnego sprzętu audiowizualnego, dedykowanego do domu.