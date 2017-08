W dzisiejszych czasach świat zmienia się w zawrotnym tempie, a życie jest intensywne i pełne pośpiechu. Trend ten nie ominął branży odzieżowej. Cykl życia pojedynczego ubrania jest nierzadko bardzo krótki i nie jest to wcale skutkiem szybko zmieniającej się mody. Wynika to bardziej z nastawienia producentów, którzy coraz częściej, aby zaoferować konkurencyjną cenę swojego produktu, oszczędzają na jakości i wykończeniu materiałów. W wyniku tego otrzymuje się produkt atrakcyjny cenowo, ale nietrwały, co jednocześnie wymusza, ale i zachęca do częstszych zakupów i nabywania nowych elementów garderoby.

Nie oznacza to jednak, że jest tak w każdym przypadku. Nadal istnieje spory popyt na ubrania wysokiej jakości, wykonane z najlepszych materiałów i będących w stanie wytrzymać niejeden sezon. Aby jednak takie ubranie mogło na długo zachować piękny wygląd, konieczna jest właściwa pielęgnacja odzienia.

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja odzieży mogą być niezwykle pracochłonne, jednak w przypadku ulubionych ubrań, warto o dodatkowy wysiłek, tak by mogły one służyć przez długie lata.

Jak prawidłowo dbać o obuwie?

Można być zwolennikiem luźnego stylu. Można przedkładać wygodne jeansy i luźną koszulę nad dobrze skrojoną marynarkę i krawat. Są jednak elementy ubioru, którym niezależnie od stylu, należy się szczególna uwaga. Jako sztandarowy przykład można wymienić tu z całą pewnością buty. Prawidłowo zadbane obuwie stanowi swoistą wizytówkę. Aby buty prezentowały się nienagannie, warto pamiętać o kilku zasadach.

Przede wszystkim, dobrym nawykiem jest posiadanie dwóch par obuwia codziennego i noszenia ich na zmianę. Pozwoli to na należny “odpoczynek” intensywnie użytkowanym butom. Używając co drugi dzień, pozwala się im wyschnąć, co nie tylko zwiększa komfort dla stóp i minimalizuje ryzyko wystąpienia przykrego zapachu, ale wydatnie wydłuża żywotność samych butów. W optymalnych warunkach, tak używane dwie pary obuwia, wytrzymają dłużej niż wytrzymałyby dwie pary noszone bez przerwy, jedna po drugiej.

Drugim, niezwykle ważnym aspektem związanym z obuwiem jest jego prawidłowa pielęgnacja. Sposób, w jaki należy postępować z butami, zależy przede wszystkim od rodzaju materiału, z jakiego są one wykonane. Inaczej należy dbać o buty wykonane ze skóry, a inaczej o obuwie tekstylne, czy też wykonane z tworzyw sztucznych.

Niewątpliwie najwięcej uwagi należy poświęcić butom skórzanym. Skóra jako materiał naturalny, wymaga starannej i systematycznej pielęgnacji. Należy ją prawidłowo oczyszczać, nawilżać i zabezpieczać przed wilgocią, za pomocą dedykowanych mydeł, tłuszczy i impregnatów.

Starsze buty wykonane ze skóry mogą odzyskać dawny kolor i blask po zaaplikowaniu odpowiednich past i wosków. Warto również pamiętać o tym, że sposób pielęgnacji skóry zależy od jej wykończenia. Pielęgnacja skóry licowej będzie się różnić od metod stosowanych w przypadku zamszu.

Kolejnym ważnym aspektem związanym dbaniem o obuwie, są niewątpliwie warunki z jakimi przyjdzie im obcować. Inaczej będzie wyglądało standardowe czyszczenie obuwia, a inaczej przygotowanie butów do zimy, tak aby mogły one stawić czoła nie tylko wilgoci, ale również by były odporne na przemoczenie i niszczące działanie soli.

Poruszając temat dbania o obuwie, warto wspomnieć o takich elementach jak wymiana sznurówek, czy stosowanie, mocno dziś zapomnianych, jednak niezwykle skutecznych, prawideł. Prawidła, czyli wypełnienia do butów, odgrywają niebagatelną rolę w utrzymaniu prawidłowego kształtu cholewki, co wydatnie wpływa na wygląd i trwałość obuwia.

Jak stawić czoła mechaceniu się tkanin?

Nie ma osoby, która nie zwróciłaby uwagi na nieestetyczne kulki pojawiające się na tkaninach, czasem już po pierwszym praniu. Ten uciążliwy problem można jednak stosunkowo prosto rozwiązać i przynajmniej częściowo, pozbyć się uciążliwych objawów trapiących sporą część tkanin.

Niektóre tkaniny ulegają mechaceniu znacznie szybciej i intensywniej niż inne. Wynika to zarówno z jakości samej tkaniny jak i z jej naturalnych predyspozycji. Urządzeniem dedykowanym do usuwania niechcianych kłaczków jest golarka do ubrań. Dobrej jakości urządzenie sprawnie i szybko usuwa zmechacenia, bez ryzyka uszkodzenia samej tkaniny. Pozwala to na przywrócenie oryginalnego wyglądu i potrafi tchnąć nowe życie w ulubiony sweter czy bluzkę.

Prawidłowe przechowywanie ubrań

Ubrania narażone są na zużycie nie tylko w trakcie noszenia. Chociaż łatwo przeoczyć ten fakt, to jednak nawet wisząc w szafie, mogą one ulec uszkodzeniu. Aby temu zapobiec, nie wolno zapominać o kilku istotnych sprawach.

Jednym z najważniejszych aspektów dotyczących przechowywania ubrań są odpowiednie wieszaki. Należy dobrać je tak, aby ich kształt pozwalał na naturalne ułożenie się tkaniny, a same wieszaki zabierały jak najmniej miejsca w szafie.

Kolejnym dedykowanym rozwiązaniem, chroniącym odzież przed kurzem i zabrudzeniami, są specjalne pokrowce. Pozwolą one zabezpieczyć rzadziej noszone ubrania, a także umożliwią ich bezpieczny transport.



Odpowiednie wyposażenie garderoby, prawidłowa pielęgnacja odzieży i jej właściwe przechowywanie to niezbędne elementy wchodzące w skład równania, którego wynikiem jest nienaganny wygląd, niezależnie od pory dnia czy okazji. O krokach jakie należy podjąć w tym kierunku, można przeczytać w dziale “Garderoba” na Kalkuluj.pl. Zawarte tam porady i wskazówki umożliwią zapanowanie nad zawartością każdej szafy.