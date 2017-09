Jeszcze nie tak dawno, aby odbyć z kimś rozmowę koniecznym było osobiste spotkanie lub kontakt telefoniczny. Ceny rozmów międzymiastowych czy połączeń z zagranicą były stosunkowo wysokie, a dodzwonienie się na drugi koniec świata było nie lada wyzwaniem. Co więcej, rozmowa mogła być zrealizowana tylko, jeżeli rozmówcy znajdowali się zasięgu telefonów stacjonarnych. Rozmowy za pomocą łączy satelitarnych były zarezerwowane dla posiadaczy specjalnych telefonów, a ceny takich połączeń potrafiły przyprawić o ból głowy.

Internet i miniaturyzacja

Zmiany w sposobach komunikacji dokonywały się dzięki rozwojowi szybkiego, bezprzewodowego internetu oraz nieustannemu postępowi w kwestii urządzeń mobilnych.

Obecnie, każdy kto posiada smartfona, tablet lub laptop oraz dostęp do sieci, jest w stanie komunikować się z osobami na całym globie. A prowadzenie rozmowy z jedną lub wieloma osobami jednocześnie to tylko czubek góry lodowej.

Jedno, niewielkie urządzenie daje dostęp do mediów społecznościowych, które pozwalają dzielić się ze znajomymi wszystkim, na co tylko ma się ochotę. Udostępnianie wpisów, zdjęć i filmów, a nawet prowadzenie transmisji w czasie rzeczywistym jeszcze nigdy nie było tak proste.

O tym, że finanse przeniosły się do sieci nie trzeba nikogo przekonywać. Bankowość mobilna umożliwia ciągły dostęp do konta bankowego, a rozbudowane aplikacje pozwalają na zarządzanie kontem, dokonywanie zakupów czy wykonywanie przelewów. To co kiedyś wymagało osobistej wizyty w banku czy odbycia rozmowy telefonicznej, teraz jest możliwe za pomocą kilku ruchów kciuka. Opłacenie rachunków, zamówienie jedzenia albo transportu to tylko najbardziej banalne przykłady.

Oczywiście żeby nie było tak różowo trzeba pamiętać, że żaden system nie jest odporny na awarie. Mimo starań firm i instytucji, co jakiś czas dochodzi do mniej lub bardziej poważnych awarii. W takiej sytuacji warto mieć w zanadrzu stare, sprawdzone sposoby.

Dobrze jest dysponować standardowym telefonem stacjonarnym, wykorzystującym klasyczne linie linie telefoniczne. Co więcej telefon stacjonarny ze staromodną słuchawką przewodową, będzie działał nawet jeśli w naszej okolicy zabraknie prądu.

Innym przykładem przezorności będzie posiadanie pewnej ilości gotówki, zarówno przy sobie jak i w domu. Pozwoli to na uniezależnienie się od sprawności systemów informatycznych i będzie bardzo ważnym czynnikiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa.

Smartfon, tablet i laptop

Najpopularniejszym obecnie urządzeniem służącym do komunikowania się ze światem jest smartfon. Zakup smartfona jest całkiem sporym wyzwaniem, gdyż ogromna ilość dostępnych modeli posiada bardzo odmienne cechy.

Wybierając urządzenie dobrze jest zweryfikować czego dokładnie się po nim oczekuje.

Flagowe modele smartfonów będą zazwyczaj posiadać bezkompromisową wydajność i elegancki design. Wszystko to jednak okupione będzie stosunkowo wysoką ceną.

Modele z niższych półek mogą się okazać bardziej racjonalnym zakupem, oferując lepszy stosunek ceny do możliwości.

Producenci telefonów mają w swej ofercie również wyspecjalizowane modele. Mogą to być smartfony przeznaczone do używania w trudnych warunkach, odporne na zalanie i uszkodzenia mechaniczne czy też modele wyposażone w najwyższej jakości aparaty fotograficzne lub proste w obsłudze telefony dedykowane dla seniorów.

Urządzeniami oferującymi bardzo duże możliwości, nie tylko w zakresie komunikacji, są laptopy. W wielu zastosowaniach nie odbiegają one możliwościami od komputerów stacjonarnych, a ich niska waga i możliwość pracy na wbudowanej baterii pozwala na ich stosunkowo wygodne transportowanie i użytkowanie. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by zabrać swojego laptopa i przenieść się z dusznego biura w plener lub do ulubionej kawiarni i jednocześnie zachować możliwość dalszego kontynuowania pracy.

Tablety stanowią swoisty pomost pomiędzy smartfonami i laptopami i chociaż ich sprzedaż utrzymuje się na znacznie niższym poziomie niż ma to miejsce w przypadku smartfonów czy laptopów, to jednak trudno nie docenić ich zalet.

Tablety posiadają taką samą samą funkcjonalność jak smartfony, z jednym wszakże zastrzeżeniem. Zazwyczaj są one od niego znacznie większe, co utrudnia trzymanie ich przy sobie. Jednocześnie większe rozmiary urządzeń niosą ze sobą sporo zalet. Duże ekrany ułatwiają przeglądanie stron internetowych, czytanie e-booków, oglądanie filmów czy granie w gry, a obudowy pozwalają pomieścić pojemniejsze baterie.

Czy to się komuś podoba czy nie, świat zyskał nowy, cyfrowy wymiar. Dostęp do tego świata możliwy jest przy pomocy odpowiedniego sprzętu. Aby poradzić sobie z zakupem nowego urządzenia, warto poznać najnowsze trendy. Przydatne wskazówki co do wyboru smartfona, tabletu oraz niezbędnych akcesoriów znajdują się w dziale “Telefonia i komunikacja” na Kalkuluj.pl.