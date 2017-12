Wybieramy drzewko na Święta

Czas ucieka, do Bożego Narodzenia pozostało 26 dni. Wprawdzie jest jeszcze za wcześnie, by nabyć żywe drzewko, jednak to odpowiedni moment na rozważenie ewentualnego zakupu sztucznej choinki. Jest nad czym rozmyślać, gdyż w wielu przypadkach to właśnie żywa choinka będzie zdecydowanie lepszym wyborem. Nie oznacza to jednak, że choinki wykonane w fabryce stoją od razu na przegranej pozycji.