Świąteczne dekoracje w ogrodzie

Tradycyjne domowe dekoracje świąteczne to nieodłączny element Bożego Narodzenia. Dekorowanie ogrodów to jednak stosunkowo nowy i ciągle rozwijający się trend. Ma on coraz większe grono zwolenników, a bogata oferta świątecznych ozdób pozwala twórczo rozwijać koncepcje świątecznych dekoracji ogrodowych.