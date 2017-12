Aby uniknąć większości problemów przy wyborze praktycznie każdego prezentu, warto już na samym początku zaplanować budżet. Kwota, która może być przeznaczona na upominek, określi przybliżony obszar poszukiwań. W przypadku sprzętu komputerowego, ceny poszczególnych urządzeń mogą być naprawdę wysokie, nie oznacza to jednak, że dysponując skromniejszym budżetem, stoi się na z góry przegranej pozycji.

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że zarówno ceny sprzętu dla graczy, jak i przede wszystkim gier, potrafią ulegać sporym wahaniom i zmianom. Liczne promocje i przeceny to doskonała okazja na zakup wymarzonego prezentu w rozsądnej cenie. Warto zwrócić uwagę na ofertę sklepów internetowych i cyfrowych platform dystrybucji gier. Polowanie na promocje ma jak najbardziej sens, gdyż w przypadku gier obniżki mogą sięgać nawet 70 i więcej procent, ale zazwyczaj trwają bardzo krótko. Kupując elektroniczną wersję gry, można wydrukować tzw. cd-key - klucz pozwalający na aktywację gry - i wręczyć go w kopercie wraz z życzeniami.

Druga istotna sprawa dotyczy platformy, na którą ma być przeznaczony sprzęt lub gra. Aby prezent nie okazał się niewypałem, należy wiedzieć dokładnie z jakich urządzeń korzysta osoba, która ma być adresatem prezentu. Klasyczną już jest pomyłka, gdy nieświadomy niczego “Mikołaj” wręcza osobie obdarowywanej grę, która jest dedykowana na inną niż posiadana przez tą osobę “maszynkę do grania”. Dlatego przed dokonaniem zakupu, czy to urządzenia peryferyjnego czy gry, dobrze jest zwrócić uwagę na to, czy jest to właściwa wersja urządzenia lub oprogramowania, a przede wszystkim, czy jest dedykowana na komputery osobiste czy na konsole.



Gry i urządzenia peryferyjne to nie jedyne pomysły na prezent. Tak naprawdę możliwości jest naprawdę wiele i to w każdym przedziale cenowym. Z kilkoma propozycjami prezentów dla gracza pod choinkę można zapoznać się tutaj.