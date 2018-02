Zdrowe regularne posiłki - wysiłek który się opłaca

Oszczędność - zdrowe jedzenie nie musi być tak drogie, jak może się na pierwszy rzut oka wydawać. Produkty potrzebne do przygotowania takich posiłków mogą kosztować wyraźnie więcej, chociaż nie jest to wcale regułą. Nie mniej, nawet płacąc więcej, można tak naprawdę zaoszczędzić. O pozytywnym wpływie na zdrowie, wygląd i samopoczucie nie trzeba przypominać. Okazuje się jednak, że jedzenie w popularnych sieciówkach, często nie daje długotrwałego poczucia sytości. W efekcie, konieczne jest częstsze sięganie po burgery, kebaby i inne tego typu jedzenie. I o ile nie ma nic złego w okazjonalnym spożywaniu tych dań, to jednak w żadnym wypadku nie powinny one stanowić podstawy codziennego pożywienia.