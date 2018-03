Wiosna w ogrodzie

Wraz z nastaniem ciepłych dni, przyroda budzi się do życia. Wiedzą o tym dobrze wszyscy posiadacze przydomowych ogrodów i działek. Jest to bowiem czas wytężonej pracy, związanej z porządkami po zimie i przygotowaniami do sezonu wiosenno-letniego.

Przełom marca i kwietnia to optymalny okres na sadzenie wielu roślin. Zanim przystąpi się do pracy, trzeba dokładnie zaplanować, co i gdzie zostanie zasadzone. Dotyczy to zarówno roślin jednorocznych jak i wieloletnich, które staną się stałym elementem dekoracyjnym ogrodu. Koniecznym jest uwzględnienie takich parametrów jak wymagania glebowe, czy nasłonecznienie. W przypadku drzew i krzewów, uwzględnić trzeba przyszłe rozmiary rośliny oraz to jak będzie ona współgrać z otaczającymi elementami architektonicznymi.

Każda roślina potrzebuje odpowiednio dużej przestrzeni, dlatego warto pamiętać o zachowaniu należytych odstępów pomiędzy poszczególnymi okazami.

Wypoczynek w ogrodzie

Piękny zadbany ogród to idealne miejsce na spędzanie wolnego czasu. Jak nietrudno zgadnąć, dostępnych jest szereg rozwiązań i akcesoriów dedykowanych rekreacji w ogrodowym zaciszu.

Wręcz sztandarowym przykładem będzie tu grill i cały przeznaczony do niego osprzęt. Klasyczny węglowy czy wygodny i nowoczesny, zasilany gazem. Składany czy zbudowany na stałe jako element architektoniczny ogrodu?

Opcji jest naprawdę wiele, a ich wybór będzie zależny od wielu czynników, takich jak częstotliwość użytkowania, dostępne miejsce w ogrodzie czy koszt zakupu. Pewne jest jednak to, że grill ogrodowy może być centralnym punktem, wokół którego skupione będą najważniejsze uroczystości i spotkania organizowane w ogrodzie.

W parze z grillem idą oczywiście meble ogrodowe. To niezbędny element wyposażenia dla każdego, kto myśli o wypoczynku w ogrodzie. Klasyczny zestaw mebli ogrodowych składający się ze stolika i krzeseł, uzupełniony o duży i stabilny parasol przeciwsłoneczny, a także kilka wygodnych leżaków, to absolutnie wszystko co jest niezbędne do ogrodu.

Bardziej wymagające osoby mogą pokusić się o zakup całych kompletów mebli obejmujących zarówno stoły jak i fotele oraz kanapy modułowe. Odpowiednim zabezpieczeniem dla takich mebli będzie pawilon ogrodowy lub altana.

Najpierw praca, a potem przyjemność

Zadbany ogród to efekt systematycznej pracy. Aby jednak nie pochłaniała ona nadmiernie dużo czasu i przynosiła zamierzone efekty, konieczne są odpowiednie narzędzia. Im większy ogród, tym więcej należy zainwestować w wyposażenie do jego pielęgnacji. Sprzętu, o którym trzeba pamiętać, jest naprawdę sporo, można wyróżnić jednak kilka podstawowych grup.

Oczywistą jest konieczność posiadania klasycznego zestawy ręcznych narzędzi, takich jak łopaty, grabie, motyki, piły, sekatory i wszelkiego rodzaju nożyce. Uzupełnieniem takie kompletu będzie ręczna, elektryczna lub spalinowa kosiarka do trawy lub, w przypadku małych ogródków, podkaszarka. To absolutnie podstawowy zestaw, który z powodzeniem można rozbudować o wiele innych, przydatnych urządzeń.

Rośliny w ogrodzie potrzebują wody, dlatego warto zadbać o to, by im ją dostarczyć. Tu również o wszystkim będą decydować przede wszystkim rozmiary ogrodu. Spory wpływ będzie mieć też wygoda. W dużym skrócie, nawadnianie ogrodu zaczyna się od prostej konewki i węża ogrodowego, a kończy na rozbudowanych systemach nawadniania, wyposażonych w automatyczne systemy monitorujące wilgotność gleby i pozwalające na programowanie cykli podlewania.

Ważnym punktem na liście prac każdego ogrodnika jest systematyczne nawożenie roślin. Stosowanie odpowiednich preparatów, warunkuje zdrowy wzrost i pozwala uchronić rośliny przed wieloma chorobami.

Niekiedy konieczną może okazać się walka z niechcianymi intruzami. Chwasty oraz rozliczne szkodniki potrafią, w przypadku braku zdecydowanych kroków zaradczych, doprowadzić ogród do ruiny. Na szczęście istnieją sprawdzone sposoby radzenia sobie w takich sytuacjach.

Ogród, w zależności od upodobań, może mieć mniej lub bardziej formalny charakter. Ograniczeniem w tym względzie jest w zasadzie jedynie wyobraźnia. Niesamowity efekty można osiągnąć dzięki pracy własnej i to bez inwestowania dużych kwot pieniędzy. Liczy się przede wszystkim wiedza, cierpliwość i wyobraźnia. Pożywką dla tej ostatniej może być dział aranżacji ogrodowych, dostępny na Kalkuluj.pl.