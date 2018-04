Co to jest hoverboard?

Hoverboard, zwany inaczej elektryczną deskorolką jest właśnie przykładem takiej nagłej mody. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych panował boom na wrotki i deskorolki. Lata dziewięćdziesiąte przyniosły falę popularności łyżworolek. Potem, przez długi czas panowała równowaga, a kolejne wynalazki uzupełniały nisze i zwiększały różnorodność dostępnych urządzeń. Nie tak dawno do łask powróciły klasyczne hulajnogi. Jedną z najnowszych prób zawojowania rynku “personalnych transporterów” są właśnie hoverboardy, czyli “deskorolki” z napędem elektrycznym.

Od swoich poprzedników hoverboardy odróżnia jedna istotna kwestia. Ich napęd stanowi silnik elektryczny i do wprawiania ich w ruch nie jest wymagana siła mięśni. Fakt ten sprawia, że jazdę na nich trudno zaliczyć do aktywności fizycznej. Nie mniej są one wygodnym i przyjemnym środkiem transportu i mimo wszystko zachęcają do przebywania na świeżym powietrzu. To z pewnością niezaprzeczalne zalety tych urządzeń, przemawiające na ich korzyść i skłaniające do rozważenia zakupu jednego z wielu dostępnych modeli.

Hoverboard na prezent?

Nie trzeba wnikliwej analizy, aby stwierdzić, że moda na hoverboardy to element pewnego powtarzającego się cyklu. Chodzi tu o zjawisko wzrostu popularności pewnej grupy produktów, kupowanych na prezent dla dzieci i młodzieży, z okazji takich jak urodziny czy Pierwsza Komunia. Jakiś czas temu klasyczny rower został zastąpiony przysłowiowym już quadem. Teraz wydaje się, że nadszedł czas na hoverboard. Dobra wiadomość jest taka, że koszt zakupu deski jest z całą pewnością niższy, niż ten związany z kupnem quada. Hoverboard jest również zdecydowanie bezpieczniejszy. To oczywiście po części żart, gdyż trudno poważnie traktować pogoń za “najmodniejszymi” prezentami z okazji takich jak np. wspomniana Pierwsza Komunia. Ostatecznie to nie prezenty są w tym wszystkim najważniejsze. Nie mniej, chcą zrobić dziecku niespodziankę można, przy współpracy kilku osób, pokusić się o zakup takiego właśnie upominku.

Zakup hoverboardu może nastręczać pewnych problemów. Wybór jest duży, a samo urządzenie to nadal nowość na rynku i wiele osób może mieć pewne problemy z podjęciem optymalnej decyzji. Dlatego też warto poświęcić kilka chwil i zapoznać się z kilkoma faktami dotyczącymi hoverboardów. Pozwoli to na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie niezadowolenia z niewłaściwego zakupu i zwiększy szansę na pełną satysfakcję z dokonanego wyboru.