Magia grillowania

O grillowaniu można pisać wiele, zarówno w pozytywnym jak i negatywnym kontekście. Przeciwnicy potraw z rusztu wskazują przede wszystkim na szkodliwy wpływ na zdrowie jaki mają potrawy przygotowywane na grillu. Warto jednak pamiętać, że okazjonalne spożywanie takich dań wraz z odpowiednim ich przygotowaniem, w znacznym stopniu te niepożądane skutki niweluje. Co więcej, wspólne grillowanie w gronie rodzinnym lub z przyjaciółmi to doskonały sposób na spędzenie wolnego czasu. Świeże powietrze, miła atmosfera i pyszne jedzenie pomagają oderwać się od codzienności i w pełni zrelaksować. To zdecydowanie, obok doznań dla podniebienia, największa zaleta grillowania.

Refleksja nad rusztem, czyli jaki grill wybrać?

Klasyczne pytanie, na które niezwykle prosto odpowiedzieć. Wystarczy wiedzieć czego się oczekuje oraz ustalić jakimi środkami się dysponuje. Od tych dwóch aspektów zależeć będzie w większej części ostateczna decyzja co do wyboru zarówno rodzaju grilla jak konkretnego modelu.

Podstawowe rodzaje grilli

Pierwszym wyborem jakiego należy dokonać przy zakupie grilla, jest decyzja odnośnie sposobu “zasilania”. Wyróżniamy tu klasyczne grille węglowe oraz mniej tradycyjne grille gazowe i elektryczne. Jakie są najistotniejsze cechy poszczególnych rozwiązań?

Dlaczego grill węglowy?

To najprostszy z rodzajów grilli. Podstawowe modele kosztują stosunkowo niewiele i są niezwykle lekkie. W tej kategorii mieszczą się nawet tzw. grille jednorazowe - będące w istocie tackami wypełnionymi węglem drzewnym i posiadające prosty ruszt. Bardziej rozbudowane modele zaopatrzone są w stabilne podstawy wyposażone w stoliki na akcesoria, czy pokrywy zapobiegające wysuszaniu się potraw. Dostępne są też grille betonowe czy kamienne, które mogą być stałym elementem dekoracyjnym ogrodu i punktem wokół którego będą się skupiać wszystkie uroczystości organizowane na świeżym powietrzu.

Obsługa klasycznego grilla węglowego związana jest z koniecznością jego rozpalania i regularnego oczyszczania z popiołu. Może to być spore utrudnienie dla części osób, niektórzy jednak będą traktować to jako element swoistej ceremonii, który stanowi obowiązkowy punkt każdego spotkania przy grillu.

Dlaczego grill gazowy?

Alternatywą dla klasycznego grilla węglowego jest grill gazowy. Zasilany gazem LPG jest czysty i praktycznie od razu gotowy do użycia. To niezwykle wygodny sposób na grillowanie. Sprawdzi się idealnie np. w otoczeniu mebli ogrodowych posiadających tapicerkę wrażliwą na zabrudzenia.

Koszt zakupu takiego grilla jest odpowiednio większy, aczkolwiek nie jest znowu tak wysoki. Największym problemem związanym z obsługą grilla gazowego jest konieczność dbania o zapewnienie mu paliwa. Koszty z tym związane są również odpowiednio wyższe, aczkolwiek wygoda wynagradza to z nawiązką.

Dlaczego grill elektryczny?

Trzecim rodzajem grilla, który można używać w ogrodzie, jest grill elektryczny. Jako jedyny nie będzie on posiadał klasycznego paleniska czy palników z otwartym płomieniem. Podobnie jednak jak grill gazowy będzie on gotowy do użycia praktycznie zaraz po włączeniu. Wymagać będzie on jednak dostępu do źródła zasilania w energię elektryczną. W praktyce ogranicza to jego zastosowanie do przydomowych ogródków, balkonów czy tarasów. Nie można jednak zapominać o istotnej zalecie jaką jest brak emisji spalin. Dlatego też taki grill można z powodzeniem używać również w pomieszczeniach. Jest to z pewnością najczystszy sposób na przygotowanie potraw z rusztu, aczkolwiek sam grill, podobnie jak grill gazowy, będzie odpowiednio droższy niż porównywalne modele węglowe.

