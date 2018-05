Podstawowe zalety płynące z robienia zakupów w internecie

oszczędność pieniędzy - możliwość szybkiego porównania cen w różnych miejscach i wybranie najkorzystniejszej oferty,

oszczędność czasu - zakupy bez wychodzenia z domu, płatność dokonywana online i dostawa pod drzwi,

ogromny wybór - towary z całego świata dostępne na wyciągnięcie kursora,

całodobowa obsługa - zakupy przez internet można robić o dowolnej porze, wtedy kiedy ma się na to ochotę, 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu (aczkolwiek realizacja zamówień może odbywać się jedynie w wyznaczonych godzinach),

proste i przejrzyste sposoby płatności - od klasycznych przelewów bankowych aż do opłat za pośrednictwem operatorów płatności internetowych,

liczne opcje dostawy - poczta, kurier, paczkomat dają swobodny wybór pomiędzy czasem dostawy, a jej kosztem,

rosnące bezpieczeństwo transakcji.

Jak nie wpaść w sieci zakupów w sieci?

Jak to zazwyczaj bywa, tam gdzie są korzyści, pojawiają się również zagrożenia. Nie inaczej jest w przypadku zakupów online. Okazuje się jednak, że praktycznie wszystkie z nich można wyeliminować lub sprowadzić do poziomu klasycznych transakcji, zawieranych osobiście i stosować do nich te same zasady, pozwalające na uniknięcie problemów. Na co więc należy zwrócić uwagę:

nieuczciwi sprzedawcy - klasyka gatunku zakupów w sieci. Jak ich uniknąć? Podobnie jak przy “zwyczajnych” zakupach, warto wybierać sprawdzone miejsca, sklepy polecane przez osoby, którym się ufa. Ostrożność należy zachować szczególnie w przypadku niezwykle atrakcyjnych ofert. Wybierać duży, popularny sklep i zapłacić więcej lub skorzystać z atrakcyjnej oferty u mniejszego “handlarza”? Ryzyko jest takie same jak przy każdych innych zakupach, również “w realu”,

szał zakupów - wiele osób traci rozsądek, gdy nie płaci żywą gotówką. Nie jest to już tak niebezpieczne jak kiedyś, gdyż powoli gotówka w sklepach stacjonarnych jest wypierana przez płatności kartą czy telefonem, nie mniej łatwo jest wydać więcej niż się chciało, gdy nie odczuwa się namacalnego dowodu wykonania płatności,

brak możliwości obejrzenia towaru - na tą chwilę to problem, który został w ogromnej części rozwiązany. Przez sieć można kupić dosłownie wszystko, nawet buty czy okulary. Przymiarki możliwe są w domu, a wiele sklepów oferuje bezpłatne zwroty i możliwość zamówienia kilku par do porównania. Wadą jest oczywiście czas oczekiwania, ale można obejść i ten problem, udając się do sklepu stacjonarnego w celu obejrzenia danego produktu, a potem zamówienia identycznego modelu w sklepie internetowym, który oferuje najlepszą cenę. Wszystko sprowadza się do odpowiedzi na pytanie - lepiej oszczędzić czas potrzebny na dostarczenie przesyłki czy konieczny do odwiedzenia sklepu stacjonarnego?

A teraz najpoważniejsze zagrożenie, o którym lepiej wiedzieć jak najwięcej:

kradzież danych osobowych - oraz danych logowania do kont bankowych, pinów do kart itp. Oszustwa opierają się zazwyczaj na prostych założeniach: ludzie są leniwi, wygodni i naiwni. Dlatego najlepszą bronią jest podejrzliwość i nieufność. Przykład? Trefne linki prowadzące do rzekomo przyjaznych serwisów pozwalających na proste opłacenie należności, a w rzeczywistości będące stronami, które mają za zadanie nakłonić do podania poufnych danych. Dlatego, płacąc nawet przysłowiowy grosz należy wybierać osobiście tylko te formy płatności, które się zna i którym się ufa. Jeśli jest to np. przelew bankowy - należy poprosić sprzedawcę o podanie nr. konta i wykonać na nie przelew (bez żadnych “wygodnych linków” przesłanych przez sprzedającego). Gdy sprzedający nie chce się zgodzić - lepiej zrezygnować i stracić “okazję” niż zostać okradzionym.

Warto być również świadomym potencjalnych trudności:

długi czas dostawy oraz uszkodzenia w transporcie - zamawiając towar, nie można mieć pewności co do tego, kiedy dotrze oraz w jakim będzie stanie. Oczywiście umowa ze sprzedającym jest zobowiązująca i musi on dotrzymać parametry zamówienia, aczkolwiek zdarzają się problemy, które opóźniają otrzymanie towaru lub zwrot pieniędzy i trzeba mieć to na uwadze.

Nie ulega wątpliwości, iż nie ma ucieczki przed zakupami w internecie. Nie należy się ich obawiać, gdyż rosnąca popularność tej formy zakupów jest namacalnym dowodem ich licznych zalet. Podobnie jednak jak w przypadku klasycznych transakcji, konieczna jest uwaga i rozsądek, gdyż świat, również ten elektroniczny, pełen jest zagrożeń, z którymi najlepiej radzi sobie chłodna kalkulacja.