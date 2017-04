Co powinno się znaleźć w domowej apteczce?

Nie sposób przewidzieć wszystkich sytuacji związanych z problemami ze zdrowiem. Można jednak przygotować się na najbardziej prawdopodobne scenariusze, takie jak opatrywanie ran i oparzeń, zbijanie gorączki lub leczenie przeziębienia. W przypadku osób przewlekle chorych należ zadbać o odpowiedni zapas przyjmowanych leków. Co więc powinno trafić do domowej apteczki?

Środki opatrunkowe

Są niezbędne w przypadku wszelkiego rodzaju urazów i oparzeń. Należy zaopatrzyć się w plastry opatrunkowe o różnych rozmiarach i kształtach. Dobrym wyborem będą plastry wodoodporne, potrafiące utrzymać się na skórze, nawet podczas częstego kontaktu z wodą.

W wyposażeniu apteczki nie może zabraknąć również bandaży. Będą one niezastąpione przy opatrywaniu większych ran, a także w przypadku gdy np. koniecznym jest zabezpieczenie zranionej kończyny. Przydatnym uzupełnieniem będzie również taśma opatrunkowa.

Zanim przystąpimy do wykonania opatrunku, w przypadku ran otwartych, niezbędne jest odkażenie rany. Wybór środków do dezynfekcji jest bardzo szeroki. Wśród popularnych preparatów wymienić można wodę utlenioną oraz spirytus salicylowy. Dostępne są również dedykowane preparaty do przemywania ran, niepowodujące przykrych dolegliwości bólowych.

Leki

W tej grupie produktów należy wymienić kilka typów, z których każdy powinien znajdować się w domowej apteczce:

leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe,

leki na zatrucia i dolegliwości pokarmowe,

leki na przeziębienie,

leki przeciwalergiczne,

leki łagodzące oparzenia,

leki uspokajające.

Dodatkowo, osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe, powinny zadbać o odpowiedni zapas przyjmowanych leków.

Zakup każdego leku, nawet jeśli nie jest on sprzedawany na receptę, powinien być skonsultowany z lekarzem lub z farmaceutą. Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania kombinacji leków, gdyż może to prowadzić do wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych.

Artykuły medyczne

Żadna apteczka nie będzie kompletna bez kilku podstawowych dodatków. Zaliczyć do nich należy z całą pewnością termometr oraz nożyczki. Nie można zapominać o umieszczeniu w niej kilku par rękawiczek medycznych. Przydatna może się również okazać np. gruszka medyczna.

Więcej nie znaczy lepiej?

Tendencja do gromadzenia leków jest bardzo złym nawykiem. Dotyczy to w szczególności wszelkiego rodzaju antybiotyków kupowanych “na wszelki wypadek”. Zawartość apteczki powinna być dobrana tak, aby służyć pomocą w przypadku drobnych dolegliwości lub umożliwić pierwszą pomoc przed udaniem się do lekarza. W żadnym razie nie należy traktować jej jako podręcznej apteki.

Dostępne i jednocześnie niedostępne, czyli jak i gdzie przechowywać leki i środki opatrunkowe?

Wszelkie artykuły medyczne, chociaż służą jako pomoc w przypadku problemów ze zdrowiem, to mogą być również bardzo niebezpieczne, gdy trafią w niepowołane ręce. Dlatego też koniecznym jest odpowiednie zabezpieczenie miejsca gdzie przechowywane są leki. W tym celu można zdecydować się na zakup dedykowanej apteczki lub umieścić leki w szafce lub szufladzie, które są wyposażone w zamek.

Nie można zapominać również o odpowiednich warunkach składowania środków medycznych. Wbrew pozorom kuchnia bądź łazienka, ze względu na panującą tam wilgoć, nie są wcale najlepszym wyborem.

Niektóre leki i preparaty medyczne muszą być przechowywane w odpowiednio niskiej temperaturze. W tym celu należy umieścić je w lodówce. Muszą być one odpowiednio zabezpieczone, najlepiej w dedykowanych pojemnikach, z zamknięciem uniemożliwiającym dostęp osobom niepowołanym.

Odpowiednie wyposażenie domowej apteczki nie jest sprawą prostą. Dlatego warto skorzystać z porad dotyczących domowych sposobów na radzenie sobie z różnymi dolegliwościami, zebranych w dedykowanej kategorii, na Kalkuluj.pl.