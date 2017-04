Piękno to przede wszystkim zdrowie

Ogromna grupa kosmetyków to specyfiki mające poprawiać wygląd i uwypuklać naturalne piękno. Pierwsze skrzypce grają tu kosmetyki do makijażu dla kobiet, czy preparaty do stylizacji włosów. Nie można jednak zapominać o tym, że kosmetyki to również, a może przede wszystkim, środki do pielęgnacji ciała. Mydła, balsamy i odżywki pozwalają oczyścić i nawilżyć skórę. Kosmetyki do higieny intymnej zapobiegają groźnym dla zdrowia zakażeniom, a dedykowane specyfiki chronią skórę przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak niska temperatura, czy promieniowanie UV.

Kosmetyki na każdą okazję

Producenci kosmetyków dedykują swoje produkty bardzo różnym grupom odbiorców. Podział kosmetyków jest niezwykle rozbudowany i może przyprawić o prawdziwy zawrót głowy.

Doskonałym przykładem ilustrującym ten stan rzeczy są kremy. Rozróżnia się kremy przeznaczone dla różnych rodzajów skóry, mające odmienne właściwości, takie jak działanie przeciwzmarszczkowe, czy nawilżające. A to nie wszystko, gdyż kremy dzieli się również ze względu na zastosowanie, wyróżniając kremy do twarzy, do rąk, czy do ciała. To nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Dostępne są kremy na dzień i na noc, przeznaczone dla kobiet lub dla mężczyzn oraz dedykowane osobom w różnym wieku.

Jak można się przekonać na tym przykładzie, naprawdę jest w czym wybierać.

Ubierz swój ulubiony zapach

Perfumy to szczególna grupa kosmetyków. Oddziałują one tylko na jeden zmysł, a mimo to potrafią sprawić niesamowite wrażenie.

W świecie perfum panuje podział na zapachy damskie i męskie, chociaż istnieją również zapachy uniwersalne. Wybór zapachu to bardzo indywidualna sprawa, jednakże poza subiektywnymi odczuciami, istnieją również bardziej skodyfikowane cechy perfum, takie jak kolor, czy nuty i kompozycje zapachowe.

Dobór odpowiedniego zapachu to prawdziwa sztuka szczególnie, że efekt, jak i sama trwałość zapachu, zależą m.in. od indywidualnych cech skóry.



Świat kosmetyków potrafi przytłoczyć swym ogromem. Szukając odpowiednich preparatów warto skorzystać z pomocy jaką oferuje dział “Porady kosmetyczne”. Zostały w nim zebrane artykuły zawierające wiele przydatnych i ciekawych informacji na temat pielęgnacji ciała i sposobów na zdrowy i piękny wygląd.